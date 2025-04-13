Естонія про удар по Сумах: у світі не вистачить слів, щоб описати зло Росії

Керівництво Естонії – президент, прем’єр-міністр та глава МЗС – відреагувала на російську ракетну атаку по Сумах, що 13 квітня забрала життя 32 людей.

Свої реакції Алар Каріс, Крістен Міхал та Маргус Тсахкна опублікували у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Зокрема, президент Алар Каріс назвав російську атаку жорстокою та висловив глибокі співчуття родинам загиблих. "Ми рішуче підтримуємо право України на самооборону", – написав він.

Естонський прем’єр Крістен Міхал закликав визнати, що "мета Росії – стерти Україну з лиця землі". За його словами, ще одна жорстока атака проти невинних цивільних є тому підтвердженням.

"Наша допомога Україні не може бути відкладена в найвідповідальніший момент. Без тиску на Росію не буде миру", – переконаний Міхал.

Глава МЗС Маргус Тсахкна написав, що "у світі не вистачить слів, щоб описати нелюдськість і зло Росії".

"Наші серця з Україною. Щирі співчуття всім постраждалим від теракту в Сумах", – відзначив очільник естонської дипломатії.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинули 32 людини, з них двоє дітей. Кількість постраждалих зросла до 99, з них 11 дітей.

Глава уряду Британії Кір Стармер після російського ракетного удару по цивільних у Сумах заявив, що лідер РФ Владімір Путін має погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов.

Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що сьогодні Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям президента США Трампа.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог зазначив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Дональд Трамп хоче зупинити війну.



