В Косове назревает политический кризис из-за отсутствия большинства у партии премьера

Инаугурационная сессия новоизбранного парламента частично признанного Косова была отменена во вторник после того, как он не смог утвердить новый состав законодателей, что может втянуть страну в затяжной политический кризис

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

После короткой задержки оппозиция проголосовала против отчета о том, действовал ли действующий премьер-министр Альбин Курти и его кабинет в соответствии с конституцией, когда они не подали в отставку после выборов 9 февраля.

Левая партия Курти "Движение за самоопределение" (Vetevendosje!) получила 48 из 120 мест в парламенте, не набрав большинства, необходимого для самостоятельного формирования кабинета министров. В 2021 году партия получила 58 мест.

Хотя во вторник Vetevendosje! распространила заявление об отставке, как того требует конституция, исполняющий обязанности спикера отменил сессию, добавив, что парламент проконсультируется с президентом относительно дальнейших действий.

После утверждения мандата депутатов и избрания спикера парламента и его заместителей президент направит в парламент письмо с предложением о назначении Курти, которого Vetevendosje! назначила премьер-министром.

Хотя для формирования кабинета министров ему нужно простое большинство в парламенте, или 61 голос, Курти ранее исключал возможность коалиции с правоцентристской Демократической партией Косова, которая заняла второе место на выборах с 24 местами, консервативной правящей Демократической лигой Косова, которая получила 20 мест, или правым Альянсом за будущее Косова, который имеет 8 мест.

Эти три оппозиционные партии также исключили любую коалицию с партией Курти. Курти может обратиться к 10 депутатам, которые не являются представителями сербского меньшинства, но ему все равно понадобится как минимум еще три голоса.

Если Курти не сможет сформировать кабинет, президент имеет право обратиться к любой другой партии. Если ни одна партия не сможет сформировать кабинет, страну ждут досрочные парламентские выборы.

Новый кабинет будет необходим не только для управления экономикой страны и другими службами, но и для продолжения 14-летних переговоров о нормализации отношений с Сербией, которые не достигли прогресса, а двусторонние отношения остаются напряженными.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, и большинство западных стран признали его суверенитет, но Сербия и ее союзники Россия и Китай этого не сделали.

Подробнее о контексте выборов в Косове – в статье Выборы под угрозой "болезненных компромиссов".