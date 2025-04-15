У Косові назріває політична криза через відсутність більшості у партії прем'єра

Інавгураційна сесія новообраного парламенту частково визнаного Косова була скасована у вівторок після того, як він не зміг затвердити новий склад законодавців, що може втягнути країну в тривалу політичну кризу

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Після короткої затримки опозиція проголосувала проти звіту про те, чи діяв чинний прем'єр-міністр Альбін Курті та його кабінет відповідно до конституції, коли вони не подали у відставку після виборів 9 лютого.

Ліва партія Курті "Рух за самовизначення" (Vetevendosje!) отримала 48 зі 120 місць у парламенті, не набравши більшості, необхідної для самостійного формування кабінету міністрів. У 2021 році партія отримала 58 місць.

Хоча у вівторок Vetevendosje! розповсюдила заяву про відставку, як того вимагає конституція, виконувач обов'язків спікера скасував сесію, додавши, що парламент проконсультується з президентом щодо подальших дій.

Після затвердження мандату депутатів і обрання спікера парламенту та його заступників президент направить до парламенту лист з пропозицією про призначення Курті, якого Vetevendosje! призначила прем'єр-міністром.

Хоча для формування кабінету міністрів йому потрібна проста більшість у парламенті, або 61 голос, Курті раніше виключав можливість коаліції з правоцентристською Демократичною партією Косова, яка посіла друге місце на виборах з 24 місцями, консервативною правлячою Демократичною лігою Косова, яка отримала 20 місць, або правим Альянсом за майбутнє Косова, який має 8 місць.

Ці три опозиційні партії також виключили будь-яку коаліцію з партією Курті. Курті може звернутися до 10 депутатів, які не є представниками сербської меншини, але йому все одно знадобиться щонайменше ще три голоси.

Якщо Курті не зможе сформувати кабінет, президент має право звернутися до будь-якої іншої партії. Якщо жодна партія не зможе сформувати кабінет, на країну чекають дострокові парламентські вибори.

Новий кабінет буде необхідний не лише для управління економікою країни та іншими службами, але й для продовження 14-річних переговорів про нормалізацію відносин із Сербією, які не досягли прогресу, а двосторонні відносини залишаються напруженими.

Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, і більшість західних країн визнали його суверенітет, але Сербія і її союзники Росія і Китай цього не зробили.

Детальніше про контекст виборів у Косові – у статті Вибори під загрозою "болючих компромісів"