В Эстонии анонсировали крупные военные учения с участием сил союзников

В учениях Сил обороны Эстонии Siil 2025 примут участие более 1500 британских и французских военнослужащих в дополнение к уже дислоцированным здесь в составе боевой группы НАТО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Сил обороны Эстонии, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Во время операции по развертыванию, которая проходит с 14 по 30 апреля, вооруженные силы Великобритании и Франции привезут в Эстонию большое количество своего личного состава и боевой техники, отрабатывая быстрое развертывание своих сил для обороны Эстонии. Основным контингентом будет 4-я бригада британской армии, которая приведет на учения Siil 2025 около 1500 бойцов.

Вооруженные силы Франции привезут в основном подразделения морской пехоты в дополнение к контингенту, который уже присутствовал здесь до начала учений Siil 2025.

Британская бригада включает два батальона легкой пехоты на бронемашинах Foxhound и Mastiff, а также эскадрон легкой кавалерии из драгун на разведывательных машинах Jackal. Кроме того, есть огневая поддержка снайперов, артиллерии, противотанковых и пулеметных средств, а также бригаду поддерживают инженерные и логистические подразделения, пояснили в Генеральном штабе Сил обороны Эстонии.

Подразделения союзников будут прибывать воздушным, морским и наземным транспортом, отрабатывая здесь быстрое усиление боевой группировки НАТО с помощью различных методов операций по развертыванию.

"Прибытие членов Альянса в Эстонию является идеальной возможностью отработать всю цепочку приема, от работы портов и аэропортов до прибытия техники к месту назначения", – сказал майор Тоомас Пярнпуу, командир Службы передвижения и транспортировки Командования обеспечения, который возглавляет дивизию.

По его словам, цель подразделения – "обеспечить беспрепятственный и безопасный прием членов Альянса на суше, на море и в воздухе".

Силы обороны предупредили, что в связи с прибытием дополнительных подразделений Альянса на дорогах Эстонии в это время может появиться больше транспортных средств и военной техники Альянса, чем обычно. Силы обороны просят участников дорожного движения быть внимательными и с пониманием относиться к колоннам Сил обороны, которые движутся медленнее, чем обычно.

С 5 по 23 мая по всей Эстонии пройдут международные масштабные учения Siil 2025, организованные Силами обороны Эстонии. В них примут участие более 16 000 военнослужащих.

Целью учений является проверка боеготовности Сил обороны и их подразделений в международном масштабе; проверка способности Сил обороны реагировать на сценарии угроз с помощью практических упражнений; отработка быстрого и широкомасштабного развертывания союзнических сил в Эстонии; проверка готовности резервистов и восстановление их военной подготовки; отработка региональных мер противодействия военным угрозам.

В ходе учений будет оценено соответствие стандартам задач, выполняемых подразделениями 1-й пехотной бригады Эстонской дивизии и Северо-восточного оборонного округа Кайтселийта Эстонии.

В этом году особое внимание во время учений Siil будет уделено введению в Эстонию дополнительных подразделений союзников, приему и интеграции этих подразделений в состав эстонской дивизии, а также достижению ими немедленной боевой готовности.

Как сообщалось, в портовом городе Гамбург на севере Германии осенью пройдут масштабные учения по сценарию потенциального нападения России на страны НАТО, что потребует быстрой переброски сил западных союзников на восток.

Тем временем в Румынии сообщали о задержках с ремонтом дорог, необходимых для учений НАТО.