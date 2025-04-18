В Естонії анонсували великі військові навчання за участі сил союзників

У навчаннях Сил оборони Естонії Siil 2025 візьмуть участь понад 1500 британських і французьких військовослужбовців на додаток до вже дислокованих тут у складі бойової групи НАТО.

Про це повідомив Генеральний штаб Сил оборони Естонії, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Під час операції з розгортання, яка проходить з 14 по 30 квітня, збройні сили Британії і Франції привезуть до Естонії велику кількість свого особового складу і бойової техніки, відпрацьовуючи швидке розгортання своїх сил для оборони Естонії. Основним контингентом буде 4-а бригада британської армії, яка приведе на навчання Siil 2025 близько 1500 бійців.

Збройні сили Франції привезуть в основному підрозділи морської піхоти на додаток до контингенту, який вже був присутній тут до початку навчань Siil 2025.

Британська бригада включає два батальйони легкої піхоти на бронемашинах Foxhound і Mastiff, а також ескадрон легкої кавалерії з драгунів на розвідувальних машинах Jackal. Крім того, є вогнева підтримка снайперів, артилерії, протитанкових і кулеметних засобів, а також бригаду підтримують інженерні та логістичні підрозділи, пояснили в Генеральному штабі Сил оборони Естонії.

Підрозділи союзників прибуватимуть повітряним, морським і наземним транспортом, відпрацьовуючи тут швидке посилення бойового угруповання НАТО за допомогою різних методів операцій з розгортання.

"Прибуття членів Альянсу до Естонії є ідеальною можливістю відпрацювати увесь ланцюжок прийому, від роботи портів і аеропортів до прибуття техніки до місця призначення", – сказав майор Тоомас Пярнпуу, командир Служби пересування і транспортування Командування забезпечення, який очолює дивізію.

За його словами, мета підрозділу – "забезпечити безперешкодний і безпечний прийом членів Альянсу на суші, на морі і в повітрі".

Сили оборони попередили, що у зв'язку з прибуттям додаткових підрозділів Альянсу на дорогах Естонії в цей час може з'явитися більше транспортних засобів і військової техніки Альянсу, ніж зазвичай. Сили оборони просять учасників дорожнього руху бути уважними і з розумінням ставитися до колон Сил оборони, які рухаються повільніше, ніж зазвичай.

З 5 по 23 травня по всій Естонії пройдуть міжнародні масштабні навчання Siil 2025, організовані Силами оборони Естонії. У них візьмуть участь понад 16 000 військовослужбовців.

Метою навчань є перевірка боєготовності Сил оборони та їхніх підрозділів у міжнародному масштабі; перевірка здатності Сил оборони реагувати на сценарії загроз за допомогою практичних вправ; відпрацювання швидкого і широкомасштабного розгортання союзницьких сил в Естонії; перевірка готовності резервістів і відновлення їхньої військової підготовки; відпрацювання регіональних заходів протидії військовим загрозам.

Під час навчань буде оцінено відповідність стандартам завдань, які виконують підрозділи 1-ї піхотної бригади Естонської дивізії і Північно-східного оборонного округу Кайтселійту Естонії.

Цього року особлива увага під час навчань Siil буде приділена введенню до Естонії додаткових підрозділів союзників, прийому та інтеграції цих підрозділів до складу естонської дивізії, а також досягненню ними негайної бойової готовності.

Як повідомлялося, у портовому місті Гамбург на півночі Німеччини восени пройдуть масштабні навчання за сценарієм потенційного нападу Росії на країни НАТО, що потребуватиме швидкого перекидання сил західних союзників на схід.

Тим часом у Румунії повідомляли про затримки з ремонтом доріг, необхідних для навчань НАТО.