Вице-президент США проводит официальные встречи в Ватикане

Вице-президент США Джей Ди Вэнс начал официальные встречи в Ватикане.

Как информирует ANSA, пишет "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе Святого Престола.

Джей Ди Вэнс в субботу провел встречу с кардиналом Пьетро Паролином, которую называют "очень сердечной".

Чиновники "обменялись взглядами относительно международной ситуации, в частности относительно стран, страдающих от войны, политического напряжения или сложной гуманитарной ситуации, с особым вниманием к мигрантам, беженцам, заключенным", отмечают в сообщении.

Они также отметили "хорошие двусторонние отношения между Святым Престолом и США и выразили общее обязательство защищать право на свободу веры и взглядов".

Вице-президент побывал в Ватикане также накануне вместе с женой и своими тремя детьми, и присутствовал на богослужении в Страстную пятницу в соборе Св. Петра. Ожидается, что в воскресенье, 20 апреля, они будут праздновать Пасху в Ватикане.

Перед тем 18 апреля Вэнс провел переговоры с премьером Италии Джорджей Мелони и пошутил, что Мелони могла бы назвать его болваном "самым красивым языком".