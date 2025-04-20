Для Шольца уже готовят прощальный военный парад

Традиционная церемония прощания Бундесвера с канцлером Олафом Шольцом, который покидает пост, планируется на 5 мая – за день до назначения его преемника Фридриха Мерца.

Об этом узнал телеканал ZDF, сообщает "Европейская правда".

Церемония, известная как Große Zapfenstreich ("Большой отбой"), является самой торжественной церемонией Бундесвера, которой чествуют заслуженных должностных лиц в конце их службы.

Ритуал, который устраивают для прощания с федеральными президентами, министрами обороны и генералами в Германии, берет свое начало с конца XVI века.

Große Zapfenstreich предусматривает одинаковую последовательность действий: марш солдат и построение, исполнение трех музыкальных произведений (которые может выбрать тот, кого чествуют), отбивание чечетки военными, государственный гимн и снова марширование.

Местом проведения церемонии запланирован плац на территории Министерства обороны в Берлине Пока неизвестно, какие именно музыкальные произведения выберет для своего "Большого отбоя" Шольц.

К примеру, предшественница Шольц Ангела Меркель выбрала песню "Für mich soll's rote Rosen regnen" покойной немецкой исполнительницы Хильдегард Кнеф для своего "Большого отбоя" в декабре 2021 года.

Тогда оркестр также исполнил христианский гимн Großer Gott, wir loben Dich и песню "Du hast den Farbfilm vergessen", с которой панк-певица Нина Гаген получила славу в ГДР в 1974 году.

Напомним, немецкий Бундестаг на этой неделе объявил, что выборы нового канцлера, который заменит на посту Олафа Шольца, состоятся 6 мая.

Если Мерц будет избран канцлером, его кабинет, вероятно, также будет приведен к присяге 6 мая. Тогда новое правительство сможет приступить к исполнению своих обязанностей ровно через шесть месяцев после распада трехпартийной коалиции Шольца.

Читайте также: Желтая карточка для канцлера: почему партия Мерца теряет поддержку еще до начала работы правительства.