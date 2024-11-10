Ексміністр уряду Німеччини відзначив розпад коаліції треком на SoundCloud
Колишній міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, який покинув федеральний уряд разом із Вільною демократичною партією, виклав на музичній платформі SoundCloud трек про кінець урядової коаліції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Трек під назвою Gehen um zu stehen (приблизно можна перекласти як "Іти, перебуваючи на місці") з’явився на акаунті Бушманна – MBSounds – в суботу ввечері. На момент публікації композицію послухали понад 22 тисячі разів.
Протягом трьох хвилини і 34 секунд MBSounds поєднує у треку звуки клавішних і фортепіано, струнні синтезатора, глокеншпіль (ударний музичний інструмент) і григоріанські співи, а завершує гітарним соло.
Як пише Spiegel, у соцмережах і на самому SoundCloud реакція слухачів Бушманна порівняно стримана. "Хотілося б розкритикувати те, що трек перевантажений, особливо на початку", – так звучить одне з найкритичніших зауважень.
Зазначимо, що Марко Бушманн веде акаунт на SoundCloud протягом десяти років, хоча в одному з інтерв’ю зізнався, що почав грати на клавішних ще в 15 років.
Його найбільшим онлайн-хітом на сьогоднішній день є промова лідера Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера в музичному супроводі, яку прослухали 127 тисяч разів.
Нагадаємо, Марко Бушманн пішов з федерального уряду Німеччини після того, як канцлер Олаф Шольц вирішив звільнити лідера його партії Лінднера.
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