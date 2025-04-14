В Германии официально назначили дату выборов нового канцлера

Немецкий Бундестаг объявил, что выборы нового канцлера, который заменит на посту Олафа Шольца, состоятся 6 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Stern.

Через два с половиной месяца после выборов в Бундестаг 6 мая в парламенте состоится голосование за кандидатуру лидера ХДС Фридриха Мерца на должность канцлера.

К этому времени три партии – ХДС, ХСС и СДПГ – должны одобрить коалиционное соглашение.

Руководство ХСС уже одобрило документ, ХДС примет решение 28 апреля на небольшой партийной конференции.

Члены СДПГ будут голосовать за 144-страничное соглашение до 29 апреля. Для того, чтобы коалиционное соглашение было принято социал-демократами, необходимо не только большинство голосов, но и не менее 20% членов партии должны принять участие в голосовании, которое пройдет онлайн.

Если Мерц будет избран канцлером, его кабинет, вероятно, также будет приведен к присяге 6 мая.

Тогда новое правительство сможет приступить к исполнению своих обязанностей ровно через шесть месяцев после распада трехпартийной коалиции Шольца.

ХДС, ХСС и СДПГ в коалиционном соглашении подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины.

А Мерц пообещал дальнейшее увеличение оборонных расходов страны.

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