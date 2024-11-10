Экс-министр правительства Германии отметил распад коалиции треком на SoundCloud

Бывший министр юстиции Германии Марко Бушманн, который покинул федеральное правительство вместе со Свободной демократической партией, выложил на музыкальной платформе SoundCloud трек о конце правительственной коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Трек под названием Gehen um zu stehen (примерно можно перевести как "Идти, находясь на месте") появился на аккаунте Бушманна – MBSounds – в субботу вечером. На момент публикации композицию послушали более 22 тысяч раз.

В течение трех минут и 34 секунд MBSounds сочетает в треке звуки клавишных и фортепиано, струнные синтезатора, глокеншпиль (ударный музыкальный инструмент) и григорианские песнопения, а завершает гитарным соло.

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Как пишет Spiegel, в соцсетях и на самом SoundCloud реакция слушателей Бушманна сравнительно сдержанная. "Хотелось бы раскритиковать то, что трек перегружен, особенно в начале", – так звучит одно из самых критических замечаний.

Отметим, что Марко Бушманн ведет аккаунт на SoundCloud на протяжении десяти лет, хотя в одном из интервью признался, что начал играть на клавишных еще в 15 лет.

Его самым большим онлайн-хитом на сегодняшний день является речь лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера в музыкальном сопровождении, которую прослушали 127 тысяч раз.

Напомним, Марко Бушманн ушел из федерального правительства Германии после того, как канцлер Олаф Шольц решил уволить лидера его партии Линднера.

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