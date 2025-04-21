СМИ: В Белом доме при Байдене и Трампе случайно раскрыли лишние данные тысячам сотрудников

В правительстве США случайно предоставили доступ к "чувствительным" документам тысячам госслужащих, что происходило во времена администрации Джо Байдена и Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале The Washington Post.

Из внутренних документов журналисты выяснили, что во времена администрации и Байдена, и Трампа были случаи, когда сотрудники Общей администрации служб, которая обеспечивает административную и техническую поддержку бюрократической машины и зданий Белого дома, случайно предоставили доступ к документам чувствительного характера тысячам посторонних сотрудников.

Доступ к папке на Google-диске с такими документами случайно предоставили всем 11200 сотрудникам, при этом в 10 файлах автоматически стояло разрешение не только просмотра, но и редактирования. Среди документов оказались предложения по противовзрывным дверям в центре для посетителей Белого дома, детали счета для подрядчика, который помогал организовывать пресс-конференцию администрации Трампа и тому подобное.

Девять из 15 файлов, которые были в папке, маркированы как "незасекреченная информация с контролируемым доступом" – то есть такая, которая должна быть защищена.

Один из первых зафиксированных случаев произошел еще при администрации Байдена весной 2021 года, когда таким образом раскрыли для лишних людей исследования по безопасности в восточном крыле Белого дома, с планом здания. В этой части Белого дома находится вход для посетителей и офисы первой леди. Сотрудник ошибся в том, что изменил настройки доступа так, что любой работник службы получил возможность найти и редактировать документы.

В декабре 2024 года тот же человек сделал идентичную ошибку относительно доклада о западном крыле Белого дома, где расположены Овальный кабинет, зал заседаний, ситуационная комната и пресс-зал.

Некоторые файлы оставались открытыми в течение лет.

За время второй каденции Трампа произошло три таких инцидента – со всеми сотрудниками службы случайно поделились двумя файлами, где была информация с "контролируемым доступом", и одним – с банковскими деталями.

Инспектор службы обнаружил проблему на прошлой неделе во время продолжающейся проверки безопасности относительно того, как используются Google-диски.

Напомним, перед этим администрацию Трампа всколыхнул скандал, когда советник президента по нацбезопасности Майк Волц и его команда создали целый ряд чатов в Signal для координации своей работы.

На днях журналисты узнали, что глава Пентагона Пит Гегсет делился подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в еще одном групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат.