ЗМІ: у Білому домі за Байдена і Трампа випадково розкрили чутливі дані тисячам працівників

В уряді США випадково надали доступ до "чутливих" документів тисячам держслужбовців, що відбувалося за часів адміністрації Джо Байдена і Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Із внутрішніх документів журналісти з’ясували, що за часів адміністрації і Байдена, і Трампа були випадки, коли співробітники Загальної адміністрації служб, яка забезпечує адміністративну і технічну підтримку бюрократичної машини і будівель Білого дому, випадково надали доступ до документів чутливого характеру тисячам сторонніх співробітників.

Доступ до теки на Google-диску з такими документами випадково надали усім 11200 співробітникам, при цьому у 10 файлах автоматично стояв дозвіл не лише перегляду, а й редагування. Серед документів виявились пропозиції щодо противибухових дверей у центрі для відвідувачів Білого дому, деталі рахунка для підрядника, який допомагав організовувати пресконференцію адміністрації Трампа тощо.

Дев’ять із 15 файлів, які були у теці, марковані як "незасекречена інформація з контрольованим доступом" – тобто така, що має бути захищеною.

Один з найперших зафіксованих випадків стався ще за адміністрації Байдена навесні 2021 року, коли таким чином розкрили для зайвих людей дослідження щодо безпеки у східному крилі Білого дому з планом будівлі. У цій частині Білого дому знаходиться вхід для відвідувачів та офіси першої леді. Співробітник помилився у тому, що змінив налаштування доступу так, що будь-який працівник служби отримав можливість знайти і редагувати документи.

У грудні 2024 року та ж людина зробила ідентичну помилку щодо доповіді про західне крило Білого дому, де розташовані Овальний кабінет, зала засідань, ситуаційна кімната і пресзала.

Деякі файли залишалися відкритими протягом років.

За час другої каденції Трампа сталося три таких інциденти – з усіма співробітниками служби випадково поділились двома файлами, де була інформація з "контрольованим доступом", і одним – із банківськими деталями.

Інспектор служби виявив проблему минулого тижня під час триваючої безпекової перевірки щодо того, як використовуються Google-диски.

Нагадаємо, перед цим адміністрацію Трампа сколихнув скандал, коли радник президента з нацбезпеки Майк Волц і його команда створили цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи.

Днями журналісти дізналися, що глава Пентагону Піт Гегсет ділився подробицями березневої атаки на єменських хуситів у ще одному груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат.