Во Франции подозревают, что за нападениями на тюрьмы стоят наркоторговцы

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что за беспрецедентной волной нападений на французские тюрьмы, скорее всего, стоят наркоторговцы.

Об этом он сказал в интервью французским СМИ, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Комментируя волну нападений на французские тюрьмы, Ретайо заявил, что, "скорее всего", за ними стоят "подонки, торгующие наркотиками".

"Это один из наиболее вероятных сценариев", – сказал он.

По меньшей мере девять тюрем и связанных с ними учреждений стали мишенью ночных поджогов и других нападений на этой неделе, а также был подожжен автомобиль возле дома тюремного охранника.

Французский министр подтвердил факт ареста, но сказал, что еще слишком рано говорить о его связи с нападениями, которые, по словам правительства, являются ответом на его усилия, направленные на сдерживание рекордного всплеска поставок южноамериканского кокаина, заполонившего Европу.

Напомним, 15 апреля сообщили о серии нападений на французские тюрьмы или уничтожений авто работников в нескольких городах. Ночью с 15 на 16 апреля во Франции зафиксировали новые инциденты.

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что те, кто стоит за беспрецедентной волной нападений на французские тюрьмы, будут найдены и наказаны.