Макрон пообещал наказание тем, кто нападает на тюрьмы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что те, кто стоит за беспрецедентной волной нападений на французские тюрьмы, будут найдены и наказаны.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Макрон заявил, что те, кто "пытается запугать" пенитенциарных работников и атакует тюрьмы с неприемлемым насилием, будут "найдены, осуждены и наказаны".

Как отметило агентство, правительство указало пальцем на наркоторговцев, но также заявило, что это одна из нескольких версий, которые рассматриваются.

"Очевидно, что есть люди, которые пытаются дестабилизировать государство, запугивая его. Мы принимаем очень решительные меры, которые заставляют наркоторговцев реагировать", – заявил министр юстиции Жеральд Дарманен.

Напомним, 15 апреля сообщили о серии нападений на французские тюрьмы или уничтожений авто работников в нескольких городах. Ночью с 15 на 16 апреля во Франции зафиксировали новые инциденты.