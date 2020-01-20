В Польше уничтожено мемориальную доску на могиле воинов УПА

В Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету украинцев в Польше "Наше слово".

Мемориальная доска на могиле была посвящена членам УПА — жителям окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.

О факте уничтожения таблицы Объединению украинцев в Польше стало известно от человека, побывавшего на горе во время рождественских праздников.

Таблица уже была разбита в 2015 году. Тогда неизвестные разбили гранитную плиту с перечнем 62-х погибших, а крест на памятнике покрасили в бело-красный цвет.

Состояние могилы в ноябре 2019 года

Теперь же таблица разбита на мелкие куски, которые выбросили в яму. Сорвано также вышитые рушники с деревьев, которые осенью в рамках чествования умерших повесили польские активисты и представители интеллигенции.

Разбитые куски таблицы в январе 2020 года

Место памяти на горе Монастырь был установлено законно в результате диалога Совета охраны памяти борьбы и мученичества с представителями Объединения украинцев в ​​Польше и Всемирного объединения солдат Армии краевой (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej), пишет газета.

На могиле есть надпись: "Погибли в борьбе за Украину", утвержденный прошлым секретарем Совета охраны памяти борьбы и мученичества Анджеем Пшевозником. На памятнике размещены только имена, фамилии и даты рождения похороненных лиц без воинских званий и символики.

Объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма в официальном заявлении.