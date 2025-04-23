В Польше неизвестные установили провокационную таблицу на могиле воинов УПА

В Польше неизвестные заменили табличку на братской могиле воинов УПА, что может привести к очередному напряжению в польско-украинских отношениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал zlubaczowa.pl.

Речь идет о памятнике в честь бойцов Украинской повстанческой армии, погибших в бою с подразделениями НКВД, который расположен на холме в Монастыре в гмине Горинец-Здруй. Он был установлен в 1990-х годах по инициативе украинской общины и неоднократно подвергался повреждениям.

В 2015 году кто-то разбил табличку с именами членов УПА, а крест покрасили в польские национальные цвета и заменили украинскую символику на польскую. Через пять лет, в 2020 году, памятник снова подвергся вандализму. Мемориальную доску, уже поврежденную, полностью разбили, а ее обломки сбросили в яму.

Через некоторое время установили новую, двуязычную табличку без имен членов УПА, с таким текстом: "Братская могила украинцев, погибших в бою с советскими войсками в монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года".

Такая формулировка не встретила одобрения украинской стороны, но табличка осталась на своем месте. Однако несколько дней назад на ее месте появилась новая табличка, но уже совсем другого содержания.

На таблице была выгравирована надпись: "Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не отплати им за ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Прощение не означает забвение, но исцеление боли".

Кроме мемориальной доски, на кресте вместо трезубца появился христианский крест.

Считают, что таблицу заменили незаконно. Делом занялась любачевская полиция, которая выясняет, кто это сделал.

"В понедельник мы получили информацию от пограничников о том, что на могиле, расположенной в Монастыре, появилась новая табличка и крест. Полицейские выехали на место и провели все необходимые действия, включая осмотр места и фотофиксацию. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, ответственных за внесение изменений", – прокомментировала пресс-офицер районного отдела полиции в Любачеве Маржена Мрочковская.

Украинская сторона уже длительное время требовала восстановления таблицы на могиле воинов УПА в Монастыре. Это было главным условием Киева для восстановления эксгумаций останков поляков в Украине.

В конце концов Украина дала разрешения на восстановление эксгумаций, однако табличка в Монастыре не была восстановлена должным образом – так, чтобы на ней был список имен воинов УПА.

В январе глава МИД Андрей Сибига заявлял, что вопрос восстановления памятника на горе Монастырь остается на повестке дня. Он настаивал, что Украина требует достойного чествования украинской памяти на территории Польши.