На время похорон Папы развернут эсминец и антидроновые системы

Министерство обороны Италии будет содействовать обеспечению безопасности похорон Папы Франциска с помощью систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, истребителей Eurofighter и эсминца.

Об этом сообщило агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Кроме систем, способных глушить и противодействовать беспилотным летательным аппаратам, вооруженные силы также предоставят эсминец у побережья Фьюмичино и истребители для обеспечения безопасности воздушного пространства во всем регионе.

Военное командование также предоставит помещения за пределами Рима для размещения детей, которые примут участие в Юбилее подростков, запланированном на 25-27 апреля.

Напомним, 88-летний Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 7:35 утра в своей резиденции в Ватикане. По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.

Похороны назначены на субботу, 26 апреля. О намерении поехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом сообщили ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

В Италии из-за смерти Франциска объявили пятидневный траур.