В горах Румынии спасли четырех украинцев

Четверо граждан Украины, которые пересекли границу с Румынией через Мармаросы и обратились за помощью к горным спасателям, были спасены с горы в ночь на 28 апреля и переданы властям.

Об этом сообщил директор Государственной службы горного спасения уезда Марамуреш Дан Бенга, передает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Украинцы обратились за помощью к румынским спасателям в воскресенье вечером.

"Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и после полуночи несколько осложнилась. Вчера вечером были найдены трое граждан Украины в возрасте 21, 26 и 40 лет. Один из них имел температуру, вероятно из-за физического истощения, а у другого украинца была двухдневная рана на правой руке, которая инфицировалась и опухла", – сообщил Дан Бенга.

Двоим была оказана первая медицинская помощь, и всех троих подготовили к эвакуации с горы. После достижения подножия горы одного из украинцев доставили в медицинский пункт для обследования и лечения, а двух других передали компетентным органам для проведения процедур, предусмотренных в таких случаях.

Во время оценки ситуации спасателями и пограничниками экипажи получили еще один вызов о спасении гражданина Украины.

"После поисков, которые длились более пяти часов, нашли 34-летнего украинца. У него не было медицинских проблем. Ему предложили горячий чай и еду, его осмотрели, подготовили и вывезли с горы, а утром, учитывая, что у него не было медицинских проблем, его передали компетентным органам для проведения необходимых юридических процедур", – заявил Дан Бенга.

Две операции по спасению граждан Украины были проведены при поддержке пограничной полиции секторов Валя-Вышеулуй и Поениле-де-суб-Мунте, населенных пунктов, граничащих с Украиной.

Напомним, румынская спасательная служба SPJ Salvamont Maramures в воскресенье, 20 апреля, вышла на поиски 40-летнего гражданина Украины, который подал сигнал бедствия в горах Мармаросы.

В декабре 2024 года румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находились в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов. Их нашли через сутки.

Тогда же в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с котенком.