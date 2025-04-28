СМИ: конклав для выборов нового Папы соберется 7 мая

Римско-католические кардиналы соберутся на тайный конклав, чтобы избрать нового Папу Римского, начиная с 7 мая.

Об этом сообщил Reuters в понедельник высокопоставленный чиновник Ватикана, передает "Европейская правда".

Дата была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска в субботу, сообщил источник. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В конклаве могут принять участие около 135 кардиналов со всего мира, в возрасте до 80 лет, которые решат, кто станет следующим главой церкви, насчитывающей 1,4 миллиарда верующих.

Два предыдущих конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.

Десятки тысяч людей и мировые лидеры прибыли 26 апреля на площадь Святого Петра в Риме, чтобы отдать последний долг понтифику.

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