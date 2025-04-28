ЗМІ: конклав для виборів нового Папи збереться 7 травня

Римо-католицькі кардинали зберуться на таємний конклав, щоб обрати нового Папу Римського, починаючи з 7 травня.

Про це повідомив Reuters у понеділок високопосадовець Ватикану, передає "Європейська правда".

Дата була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска в суботу, повідомило джерело. Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

У конклаві можуть взяти участь близько 135 кардиналів з усього світу, віком до 80 років, які вирішать, хто стане наступним главою церкви, що налічує 1,4 мільярда вірян.

Два попередні конклави, що відбулися в 2005 і 2013 роках, тривали лише два дні.

Десятки тисяч людей і світові лідери прибули 26 квітня на площу Святого Петра у Римі віддати останню шану понтифіку.

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