В Испании окончательное восстановление электроснабжения может занять 6-10 часов

Испанский оператор электросети Red Eléctrica сообщил, что восстановление нормальной работы энергосистемы после масштабного отключения электроэнергии может занять от шести до 10 часов.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Представитель Red Eléctrica Эдуардо Прието около 15 часов по местному времени заявил, что отключение электроэнергии является "абсолютно исключительной" ситуацией и восстановление нормальной работы системы может занять 6-10 часов.

Отдельным районам на севере и юге вернули свет уже через час после блэкаута, который произошел в 12:30 по местному времени. Свет уже частично вернули в части Галисии, Страны Басков, Каталонии. В 16 часов начали восстанавливать электроснабжение Малаги.

На 15 часов потребление электроэнергии составляло 45% от обычного.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни страны – оплата возможна только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Пассажиров, имеющих билеты на поезда, призывают не ехать на переполненные вокзалы до известия о возобновлении движения.

В Мадриде возникли проблемы даже с междугородними автобусами из-за того, что "лежат" электронные системы, важные для организации движения – в частности на станции Монклоа, одном из ключевых "хабов" столицы. Горожане начинают придумывать способы добраться домой и помочь другим – например, размещая под лобовым стеклом своих автомобилей таблички с надписью, в какой район или город они едут.

Возле супермаркетов и банкоматов в Мадриде сформировались большие очереди.

Vodafone Испания работает на 70% благодаря генераторам и резервным батареям. Многие люди бросились в магазины за радиоприемниками на батарейках, ища способ получать информацию, если телефоны разрядятся и мобильная связь исчезнет. Также активно скупают фонарики, батарейки, свечи и лед.

Баскские аэропорты работают в обычном режиме и используют генераторы.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в больницах никаких чрезвычайных ситуаций не произошло – учреждения имели на такой случай генераторы и запас топлива для них.

Президент Евросовета заявил, что в иберийском блэкауте "нет признаков кибератаки".