Президент Евросовета сообщил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки"

В массовом отключении электроэнергии в странах ЕС 28 апреля, которое затронуло Испанию, Португалию и Францию, не усматриваются признаки кибератаки.

Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Кошта отметил, что находится на связи с руководством государств, где произошел блэкаут, и не видит в событиях признаков кибератаки.

I am in touch with @sanchezcastejon and @LMontenegro_PT about the widespread power outages in Spain and Portugal today.



Grid operators in both countries are working on finding the cause, and on restoring the electricity supply.



At this point, there are no indications of any… – António Costa (@eucopresident) April 28, 2025

"Я поддерживаю связь с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру по поводу сегодняшних масштабных отключений электроэнергии в Испании и Португалии", – сообщил президент Евросовета.

"На данный момент нет никаких признаков кибератаки", – подчеркнул Антониу Кошта.

Он проинформировал, что "операторы электросетей в обеих странах работают над выяснением причин и восстановлением электроснабжения".

Как сообщалось, 28 апреля в Испании, а также в Португалии начались массовые отключения электроэнергии.

Португальский оператор электросети REN уже заявил, что перебои в поставках электроэнергии в Португалии были вызваны сбоем в испанской электросети, связанным с "редким атмосферным явлением".