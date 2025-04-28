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Президент Евросовета сообщил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки"

Новости — Понедельник, 28 апреля 2025, 17:33 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

В массовом отключении электроэнергии в странах ЕС 28 апреля, которое затронуло Испанию, Португалию и Францию, не усматриваются признаки кибератаки.

Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Кошта отметил, что находится на связи с руководством государств, где произошел блэкаут, и не видит в событиях признаков кибератаки.

"Я поддерживаю связь с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру по поводу сегодняшних масштабных отключений электроэнергии в Испании и Португалии", – сообщил президент Евросовета.

"На данный момент нет никаких признаков кибератаки", – подчеркнул Антониу Кошта.

Он проинформировал, что "операторы электросетей в обеих странах работают над выяснением причин и восстановлением электроснабжения".

Как сообщалось, 28 апреля в Испании, а также в Португалии начались массовые отключения электроэнергии.

Португальский оператор электросети REN уже заявил, что перебои в поставках электроэнергии в Португалии были вызваны сбоем в испанской электросети, связанным с "редким атмосферным явлением".

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Антониу Кошта Португалия Испания
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