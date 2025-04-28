В Іспанії на остаточне повернення світла може знадобитись 6-10 годин

Іспанський оператор електромережі Red Eléctrica повідомив, що відновлення нормальної роботи енергосистеми після масштабного знеструмлення може зайняти від 6 до 10 годин.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Представник Red Eléctrica Едуардо Прієто близько 15 години за місцевим часом заявив, що знеструмлення є "абсолютно винятковою" ситуацією і відновлення нормальної роботи системи може зайняти 6-10 годин.

Окремим районам на півночі та півдні повернули світло вже через годину після блекауту, що стався о 12:30 за місцевим часом. Світло вже частково повернули у частині Галісії, країни Басків, Каталонії. О 16-й годині почали відновлювати живлення Малаги.

На 15 годину споживання електроенергії становило 45% від звичайного.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя країни – розрахунки можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро. Пасажирів, які мають квитки на поїзди, закликають не їхати на переповнені вокзали до звістки, що рух відновлюється.

У Мадриді виникли проблеми навіть з міжміськими автобусами через те, що "лежать" електронні системи, важливі для організації руху – зокрема на станції Монклоа, одній з ключових "хабів" столиці. Містяни починають вигадувати способи дістатись додому і допомагати іншим – наприклад, розміщуючи під лобовим склом своїх авто таблички з написом, у який район чи місто вони їдуть.

Біля супермаркетів і банкоматів у Мадриді сформувались великі черги.

Vodafone Іспанія працює на 70% завдяки генераторам і резервним батареям. Багато людей кинулися у магазини за радіоприймачами на батарейках, шукаючи спосіб отримувати інформацію, якщо телефони розрядяться і мобільний зв’язок зникне. Також активно скуповують ліхтарики, батарейки, свічки та лід.

Баскські аеропорти працюють у звичайному режимі та використовують генератори.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що у лікарень жодних надзвичайних ситуацій не сталося – заклади мали наготові генератори і запас пального для них.

Президент Євроради заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".