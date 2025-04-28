Премьер Испании призвал меньше звонить, пока устраняют последствия блэкаута

Испанский премьер-министр Педро Санчес призвал граждан ограничить использование электроэнергии на фоне блэкаута утром 28 апреля, последствия которого до сих пор окончательно не устранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В первом после масштабного отключения электроэнергии обращении Санчес заявил, что пока нельзя исключать ни одну причину инцидента, но добавил, что ожидает восстановления электроснабжения "в ближайшее время".

Он также призвал испанцев избегать поездок и "ответственно пользоваться мобильными телефонами".

"Нас ждут критические часы, пока не восстановится электроснабжение. Звонки должны быть короткими. Используйте номер 112 только в случае необходимости", – сказал глава правительства Испании.

Кроме того, заверил Санчес, правительство находится на связи с королевским двором, парламентскими фракциями, партнерами в Европе и НАТО.

"Приоритетной задачей является скорейшее восстановление нормальной жизни", – подчеркнул он.

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Через час испанский оператор начал возвращать свет в некоторые регионы на севере и юге, но для восстановления электроснабжения во всей стране может потребоваться до 10 часов.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни страны – расчеты возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро.

Президент Евросовета заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".