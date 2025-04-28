У Єврокомісії відреагували на масштабний блекаут у країнах ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зідзвонилась з прем'єром Іспанії після масштабного знеструмлення на Іберійському півострові, що зачепило три держави ЄС.

Про це вона написала у Х, передає "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії розповіла, що поспілкувалася із прем’єром Іспанії Педро Санчесом щодо відключення електроенергії.

"Я підтвердила підтримку Європейської комісії в моніторингу ситуації разом з національними та європейськими органами влади, а також нашою Групою координації електропостачання", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС та Іспанія будуть "координувати зусилля та обмінюватися інформацією для відновлення енергосистеми і погодилися підтримувати тісний контакт".

Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

За годину іспанський оператор почав повертати світло в деякі регіони на півночі та півдні, але для повернення світла усій країні може знадобитись до 10 годин.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя країни – розрахунки можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

Президент Євроради заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".