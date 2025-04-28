В Еврокомиссии отреагировали на масштабный блэкаут в странах ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила премьеру Испании после масштабного отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове, которое затронуло три государства ЕС.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии рассказала, что пообщалась с премьером Испании Педро Санчесом по поводу отключения электроэнергии.

"Я подтвердила поддержку Европейской комиссии в мониторинге ситуации вместе с национальными и европейскими органами власти, а также нашей Группой координации электроснабжения", – отметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС и Испания будут „координировать усилия и обмениваться информацией для восстановления энергосистемы и согласились поддерживать тесный контакт".

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Через час испанский оператор начал возвращать свет в некоторые регионы на севере и юге, но для восстановления электроснабжения во всей стране может потребоваться до 10 часов.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни страны – расчеты возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро.

Президент Евросовета заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".