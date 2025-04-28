Премʼєр Іспанії закликав менше дзвонити, поки усувають наслідки блекауту

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес закликав громадян обмежити використання електроенергії на тлі блекауту вранці 28 квітня, наслідки якого досі остаточно не усунули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У першому після масштабного відключення електроенергії зверненні Санчес заявив, що наразі не можна виключати жодної причини інциденту, але додав, що очікує відновлення електропостачання "найближчим часом".

Він також закликав іспанців уникати поїздок і "відповідально користуватися мобільними телефонами".

"Нас чекають критичні години, поки не відновиться електропостачання. Дзвінки повинні бути короткими. Використовуйте номер 112 тільки в разі необхідності", – сказав глава уряду Іспанії.

Крім того, запевнив Санчес, уряд перебуває на зв'язку з королівським двором, парламентськими фракціями, партнерами у Європі та НАТО.

"Пріоритетним завданням є якнайшвидше відновлення нормального життя", – підкреслив він.

Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

За годину іспанський оператор почав повертати світло в деякі регіони на півночі та півдні, але для повернення світла усій країні може знадобитись до 10 годин.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя країни – розрахунки можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

Президент Євроради заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".