Работа одного из пунктов пропуска на границе с Польшей будет ограничена до начала лета

С 30 апреля до, ориентировочно, 5 июня будут действовать ограничения на проезд транспортных средств на международном автомобильном переходе "Устилуг-Зосин" с украинской стороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Государственной таможенной службы в Telegram.

"С завтрашнего дня, с 30 апреля 2025 года, начнется текущий ремонт международного автоперехода "Устилуг-Зосин" с украинской стороны. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области запланировала устройство водоотвода, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов", – говорится в сообщении.

"Работы продлятся, ориентировочно, до 5 июня этого года. В этот период будет частично ограничен проезд транспортных средств по полосам движения пункта пропуска", – заявили в Гостаможслужбе.

В Гостаможслужбе напомнили, что с польской стороны пункта пропуска "Зосин-Устилуг" также проводится ремонт стальной пролетной надстройки моста через Западный Буг, а также обновление опор и подъездов к нему. Это также приводит к частичному ограничению проезда, установке реверсного движения только по одной полосе половины моста, затруднению и замедлению трафика, поясняется в сообщении.

Гостаможслужба рекомендует учитывать указанные обстоятельства при планировании маршрута поездки или логистики доставки товаров. При необходимости – спланировать другой, менее загруженный маршрут.

Напомним, на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 22 апреля ограничили движение для легковых автомобилей.

Также сообщалось, что 8 апреля заработал пункт пропуска "Велика Паладь – Надьгодош" на украинско-венгерской границе.