Роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею обмежать до початку літа

З 30 квітня до, орієнтовно, 5 червня діятимуть обмеження на проїзд транспортних засобів на міжнародному автомобільному переході "Устилуг-Зосин" з української сторони.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Державної митної служби в Telegram.



"Відзавтра, з 30 квітня 2025 року, розпочнеться поточний ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг-Зосин" з української сторони. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів", – йдеться у повідомленні.

"Роботи триватимуть, орієнтовно, до 5 червня цього року. У цей період частково обмежуватимуть проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску", – заявили у Держмитслужбі.

У Держмитслужбі нагадали, що з польського боку пункту пропуску "Зосин -Устилуг" теж проводиться ремонт сталевої прогонової надбудови мосту через Західний Буг, а також оновлення опор та під'їздів до нього. Це так само призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку, пояснюється у повідомленні.



Держмитслужба рекомендує враховувати зазначені обставини під час планування маршруту подорожі або логістики доставки товарів. За потреби – спланувати інший, менш завантажений маршрут.

Нагадаємо, на пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, з 22 квітня обмежили рух для легкових автомобілів.

Також повідомляли, що 8 квітня запрацював пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на українсько-угорському кордоні.