На КПП з Польщею з вівторка обмежують рух для легкових авто до 10 травня

На пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, з вівторка обмежують рух для легкових автомобілів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".

З 22 квітня, з 10:00 на пункті пропуску "Шегині" розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів.

Зокрема, одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг.

У ДПСУ рекомендують заздалегідь планувати маршрут і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску, такі як "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів", "Смільниця", "Нижанковичі".

Роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.

Нагадаємо, рух на КПП "Шегині" через ремонтно-реконструкційні роботи тимчасово обмежували також у першій половині квітня.

Також повідомляли, що 8 квітня запрацював пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на українсько-угорському кордоні.