На КПП з Польщею з вівторка обмежують рух для легкових авто до 10 травня
На пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, з вівторка обмежують рух для легкових автомобілів.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".
З 22 квітня, з 10:00 на пункті пропуску "Шегині" розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів.
Зокрема, одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг.
У ДПСУ рекомендують заздалегідь планувати маршрут і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску, такі як "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів", "Смільниця", "Нижанковичі".
Роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.
Нагадаємо, рух на КПП "Шегині" через ремонтно-реконструкційні роботи тимчасово обмежували також у першій половині квітня.
Також повідомляли, що 8 квітня запрацював пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на українсько-угорському кордоні.