Испания запретила своим посольствам регистрировать детей, рожденных суррогатными матерями

Испанское правительство запретило своим посольствам и консульствам регистрировать детей, рожденных с помощью суррогатных матерей в других странах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Правила, которые должны вступить в силу в четверг, отменяют все незавершенные процессы регистрации и запрещают дипломатам принимать свидетельства, выданные иностранными государствами, в которых испанские граждане признаются родителями ребенка, рожденного с помощью суррогатной матери.

Несколько стран ЕС запрещают суррогатное материнство, но граждане регулярно обходят этот запрет, нанимая суррогатных матерей в других странах и регистрируя детей за рубежом. Противодействие этой лазейке стало объединяющей темой для политиков – как крайне правых, так и крайне левых – которые обычно имеют диаметрально противоположные взгляды.

В Италии правый премьер-министр Джорджа Мелони разогнала эту практику в рамках более широкой кампании, направленной против ЛГБТК+ сообщества. Суррогатное материнство стало все более популярным вариантом для однополых пар в стране, которым запрещено усыновлять детей, но в 2023 году Мелони приказала городским советам регистрировать в свидетельствах о рождении только биологических родителей.

В прошлом году ее правительство признало уголовным преступлением поездки за границу с целью рождения ребенка с помощью суррогатного материнства.

Суррогатное материнство запрещено в Испании с 2006 года. Но на протяжении многих лет испанские пары успешно регистрировали детей, рожденных с помощью суррогатного материнства в других странах, предоставляя решения иностранных судов, которые признавали их родителями ребенка.

До сих пор этих документов было достаточно, чтобы дипломаты могли разрешить регистрацию ребенка в испанском реестре актов гражданского состояния, но ситуация изменилась в декабре прошлого года, когда Верховный суд Испании признал эту процедуру незаконной.

Левое правительство премьер-министра Педро Санчеса решило усилить запрет, поскольку оно выступает против этой практики из феминистских соображений. В пересмотре закона об абортах 2023 года суррогатное материнство было описано как форма насилия над женщинами, а прошлогоднее решение Верховного суда осудило эту практику как "покушение на моральную целостность беременной женщины" и меру, ставящую детей в статус "просто товара".

Новые правила предусматривают, что родители ребенка могут быть определены только после его прибытия в Испанию.

Испанское законодательство позволяет зарегистрировать в качестве отца или матери только взрослое лицо, имеющее биологическую связь с ребенком, рожденным в результате суррогатного материнства, – обычно это отец; другой партнер должен подать заявление на усыновление после того, как суррогатная мать официально откажется от несовершеннолетнего ребенка.

Ожидается, что запрет суррогатного материнства в Испании будет еще более ужесточен в законопроекте о борьбе с торговлей людьми, который должен быть обнародован позже в этом году.

Как сообщалось, в Греции одиноким мужчинам или мужчинам в однополых отношениях будет запрещено заводить детей с помощью суррогатного материнства.