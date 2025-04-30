Іспанія заборонила своїм посольствам реєструвати дітей, народжених сурогатними матерями

Іспанський уряд заборонив своїм посольствам і консульствам реєструвати дітей, народжених за допомогою сурогатних матерів в інших країнах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Правила, які мають набути чинності в четвер, скасовують усі незавершені процеси реєстрації та забороняють дипломатам приймати свідоцтва, видані іноземними державами, в яких іспанські громадяни визнаються батьками дитини, народженої за допомогою сурогатної матері.

Декілька країн ЄС забороняють сурогатне материнство, але громадяни регулярно обходять цю заборону, наймаючи сурогатних матерів в інших країнах і реєструючи дітей за кордоном. Протидія цій лазівці стала об'єднуючою темою для політиків – як крайніх правих, так і крайніх лівих – які зазвичай мають діаметрально протилежні погляди.

Сурогатне материнство заборонено в Іспанії з 2006 року. Але протягом багатьох років іспанські пари успішно реєстрували дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства в інших країнах, надаючи рішення іноземних судів, які визнавали їх батьками дитини.

Дотепер цих документів було достатньо, щоб дипломати могли дозволити реєстрацію дитини в іспанському реєстрі актів цивільного стану, але ситуація змінилася в грудні минулого року, коли Верховний суд Іспанії визнав цю процедуру незаконною.

Лівий уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса вирішив посилити заборону, оскільки він виступає проти цієї практики з феміністичних міркувань. У перегляді закону про аборти 2023 року сурогатне материнство було описане як форма насильства над жінками, а торішнє рішення Верховного суду засудило цю практику як "замах на моральну цілісність вагітної жінки" і захід, що ставить дітей у статус "просто товару".

Нові правила передбачають, що батьківство дитини може бути визначено лише після її прибуття до Іспанії.

Іспанське законодавство дозволяє зареєструвати в якості батька або матері лише дорослу особу, яка має біологічний зв'язок з дитиною, народженою в результаті сурогатного материнства, – зазвичай це батько; інший партнер повинен подати заяву на усиновлення після того, як сурогатна мати офіційно відмовиться від неповнолітньої дитини.

Очікується, що заборона сурогатного материнства в Іспанії буде ще більше посилена в законопроєкті про боротьбу з торгівлею людьми, який має бути оприлюднений пізніше цього року.

Як повідомлялося, у Греції самотнім чоловікам або чоловікам в одностатевих стосунках буде заборонено заводити дітей за допомогою сурогатного материнства.

В Італії парламент у жовтні 2024 року схвалив заборону на сурогатне материнство за кордоном.