Греція заборонить використання сурогатного материнства самотнім чоловікам і одностатевим парам

У Греції самотнім чоловікам або чоловікам в одностатевих стосунках буде заборонено заводити дітей за допомогою сурогатного материнства.

Про це заявив міністр юстиції Греції Гіоргос Флорідіс, якого цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, це покликане усунути юридичну двозначність поняття нездатності виносити вагітність.

Як зазначив Флорідіс, запропоновані зміни будуть незабаром представлені на розгляд парламенту в рамках ширшої реформи Цивільного кодексу.

"Зараз ми однозначно роз'яснюємо, що поняття нездатності виносити вагітність не стосується нездатності, що випливає з гендерної приналежності. Іншими словами, жінка може бути нездатною виносити вагітність незалежно від того, перебуває вона в парі чоловік-жінка, жінка в одностатевій парі або сама по собі", – сказав він.

Як зазначає грецьке видання To Vima, поправка, включена в законопроєкт Міністерства юстиції, змінює відповідний розділ Цивільного кодексу, що регулює сімейне право, щоб запобігти одностатевим чоловічим парам ставати батьками за допомогою сурогатного материнства.

Згідно із заявою міністерства, нездатність виносити вагітність за статевою ознакою не є медичним безпліддям. Крім того, судовий дозвіл на сурогатне материнство набуде чинності тільки після того, як відповідне рішення суду стане остаточним і безповоротним.

Хоча грецьке законодавство не дозволяє одностатевим парам заводити дітей за допомогою сурогатного материнства, раніше суди ухвалювали рішення, що суперечать цьому обмеженню.

Поправка також спрямована на боротьбу з торгівлею людьми, пов'язаною із сурогатним материнством, яка, як повідомляється, загострилася.

Іноземні жінки приїжджають до Греції, оголошують себе самотніми мешканками і використовують сурогатне материнство для народження дітей для третіх осіб в обмін на високу плату, що перевищує дозволену законом компенсацію.

Флорідіс захистив цю поправку як таку, що має глибоко гуманітарний характер, наголосивши, що Греція ризикує стати центром торгівлі людьми, пов'язаної із сурогатним материнством, відповідно до попередньої юридичної інтерпретації.

Минулого року Греція легалізувала одностатеві шлюби, ставши першою такою країною, де більшість населення складають православні християни.

Крім того, торік уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні ухвалив закон, який робить сурогатне материнство злочином, навіть якщо такими послугами італійці користувались за кордоном.