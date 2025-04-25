Лідер партії влади Грузії йде з політики

Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі оголосив, що йде з політики.

Про це він заявив на пресконференції, його слова наводить портал SOVA, повідомляє "Європейська правда".

Гарібашвілі кілька разів подякував засновнику і почесному голові "Грузинської мрії" Бідзіні Іванішвілі та заявив, що йде з політики, оскільки "завершив свою місію".

"Сьогодні я хотів би повідомити вам про своє рішення піти з політики. Останні кілька тижнів не припиняються спекуляції щодо моєї подальшої політичної діяльності. Відповідно, я вважаю себе зобов'язаним перед суспільством дати вичерпні відповіді на наявні питання", – сказав Гарібашвілі.

Він сказав, що виконав свою "почесну місію", попрацювавши спершу міністром оборони, двічі прем'єр-міністром і головою партії.

"Зараз я більше не бачу необхідності залишатися на посаді голови партії і в політиці в цілому, тому я ухвалив рішення залишити посаду голови "Грузинської мрії" і піти з політики. Я продовжу служити своїй країні з іншої позиції", – заявив Гарібашвілі.

Гарібашвілі оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра наприкінці січня 2024 року. А вже 1 лютого він очолив керівну партію "Грузинська мрія".

Натомість колишній голова партії Іраклій Кобахідзе став новим прем'єр-міністром Грузії, яка за його правління посилила антизахідний розворот та зупинила зближення з ЄС.

Гарібашвілі довгий час працював у "Карту Груп" фактичного керівника Грузії, проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

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