Bild: консеваторы и социал-демократы в Германии близки к коалиционному соглашению

Переговорщики от консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии настроены финализировать коалиционное соглашение во вторник, 8 апреля, что разблокирует формирование нового правительства.

Об этом стало известно таблоиду Bild, передает "Европейская правда".

По словам собеседников Bild, в ХДС/ХСС и СДПГ существует "твердая воля" достичь соглашения сегодня. Участники переговоров заявили, что готовятся к переговорам вечером или даже ночью.

Наиболее противоречивыми пунктами коалиционного соглашения являются вопросы пенсий и налогов.

По информации Bild, социал-демократы настаивают на повышении налогов для людей с высокими доходами, а ХДС/ХСС отвергает это и хочет полностью отменить налог солидарности.

Что касается пенсий, то СДПГ хочет зафиксировать уровень пенсионного обеспечения (соотношение средней пенсии к средней заработной плате) на уровне 48%, против чего выступают консерваторы.

Участники переговоров сообщили Bild, что они были "в хорошем настроении" относительно решения этих проблем.

В случае, если коалиционное соглашение будет представлено в среду, лидер ХДС/ХСС Мерц может быть избран новым федеральным канцлером Германии на заседании Бундестага 7 мая.

5 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.

Но поскольку коалиционные переговоры продолжаются, Шольц будет исполнять обязанности канцлера до начала работы нового правительства.

Читайте также: Желтая карточка для канцлера: почему партия Мерца теряет поддержку еще до начала работы правительства.