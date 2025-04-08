Bild: консеваторы и социал-демократы в Германии близки к коалиционному соглашению
Переговорщики от консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии настроены финализировать коалиционное соглашение во вторник, 8 апреля, что разблокирует формирование нового правительства.
Об этом стало известно таблоиду Bild, передает "Европейская правда".
По словам собеседников Bild, в ХДС/ХСС и СДПГ существует "твердая воля" достичь соглашения сегодня. Участники переговоров заявили, что готовятся к переговорам вечером или даже ночью.
Наиболее противоречивыми пунктами коалиционного соглашения являются вопросы пенсий и налогов.
По информации Bild, социал-демократы настаивают на повышении налогов для людей с высокими доходами, а ХДС/ХСС отвергает это и хочет полностью отменить налог солидарности.
Что касается пенсий, то СДПГ хочет зафиксировать уровень пенсионного обеспечения (соотношение средней пенсии к средней заработной плате) на уровне 48%, против чего выступают консерваторы.
Участники переговоров сообщили Bild, что они были "в хорошем настроении" относительно решения этих проблем.
В случае, если коалиционное соглашение будет представлено в среду, лидер ХДС/ХСС Мерц может быть избран новым федеральным канцлером Германии на заседании Бундестага 7 мая.
5 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.
Но поскольку коалиционные переговоры продолжаются, Шольц будет исполнять обязанности канцлера до начала работы нового правительства.
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