Bild: консеватори й соціал-демократи в Німеччині близькі до коаліційної угоди

Перемовники від консервативного блоку ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини налаштовані фіналізувати коаліційну угоду у вівторок, 8 квітня, що розблокує формування нового уряду.

Про це стало відомо таблоїду Bild, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників Bild, у ХДС/ХСС та СДПН існує "тверда воля" досягти угоди сьогодні. Учасники переговорів заявили, що готуються до переговорів увечері чи навіть уночі.

Найбільш суперечливими пунктами коаліційної угоди є питання пенсій та податків.

За інформацією Bild, соціал-демократи наполягають на підвищенні податків для людей з високими доходами, а ХДС/ХСС відкидає це і хоче повністю скасувати податок солідарності.

Що стосується пенсій, то СДПН хоче зафіксувати рівень пенсійного забезпечення (співвідношення середньої пенсії до середньої заробітної плати) на рівні 48%, проти чого виступають консерватори.

Учасники переговорів повідомили Bild, що вони були "в доброму гуморі" щодо вирішення цих проблем.

У разі, якщо коаліційна угода буде представлена в середу, лідер ХДС/ХСС Мерц може бути обраний новим федеральним канцлером Німеччини на засіданні Бундестагу 7 травня.

5 березня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца та 14 міністрів його кабінету.

Але оскільки коаліційні переговори тривають, Шольц виконуватиме обов’язки канцлера до початку роботи нового уряду.

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