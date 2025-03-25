Президент Германии уволил Шольца и его правительство

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Die Zeit.

После учредительного заседания нового Бундестага Штайнмайер поблагодарил чиновников за работу и вручил им документы об отставке во дворце Бельвю.

Штайнмайер поблагодарил канцлера Шольца прежде всего за его ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину, ставший, по его словам, "огромным подвигом силы".

В соответствии с законодательством Германии, полномочия федерального канцлера заканчиваются с созывом нового Бундестага, который провел свое учредительное заседание 25 марта.

Шольц и его министры де-юре больше не находятся на должностях, но коалиционные переговоры по новому правительству еще не завершены. Штайнмайер попросил Шольца продолжать руководить официальными делами его кабинета до назначения нового федерального правительства.

Такое временное правительство теоретически все еще имеет все полномочия, но, как правило, больше не будет принимать никаких важных решений и будет участвовать только в тех встречах, которые посчитает абсолютно необходимыми. Например, Шольц полетит в четверг в Париж на саммит по Украине.

Когда будет сформировано новое правительство, пока неизвестно. Если лидер ХДС Фридрих Мерц и его потенциальный кабинет будут придерживаться ранее объявленного графика, они могут завершить коалиционные переговоры до Пасхи.

Однако ХДС/ХСС и СДПГ недавно уменьшили ожидания быстрого соглашения, ссылаясь на свое желание найти как можно больше общих позиций. Среди вопросов, которые до сих пор остаются спорными, – миграционная, экономическая и налоговая политика.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов.

Читайте также: Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу