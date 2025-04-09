Украина получила от ЕС 1 млрд евро кредита за счет замороженных росактивов

Европейский Союз перечислил Украине транш кредита в размере миллиарда евро в рамках инициативы "Чрезвычайного кредита в поддержку Украины" (ERA), который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует "Европейская правда".

По его словам, средства поступили в рамках механизма G7 и были обеспечены доходами от замороженных российских активов.

Их направят на приоритетные расходы государственного бюджета Украины.

Всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 млрд евро, добавил Шмыгаль.

На встрече с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе в среду Шмыгаль подчеркнул, что приоритет украинской власти – "полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины".

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных $20 млрд американского взноса, а в январе 2025 – первые 3 млрд евро от ЕС.

7 марта Украина получила первую выплату средств от Великобритании, которые она предоставляет в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России – 752 млн фунтов стерлингов (около $971,9 млн).

А 13 марта Украина получила в рамках кредита 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд США) от Канады.