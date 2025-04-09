Україна отримала від ЄС 1 млрд євро кредиту за рахунок заморожених росактивів

Європейський Союз перерахував Україні транш кредиту у розмірі мільярда євро в межах ініціативи "Надзвичайного кредиту на підтримку України" (ERA), який забезпечується доходами від заморожених російських активів.

Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує "Європейська правда".

За його словами, кошти надійшли в межах механізму G7 і були забезпечені доходами від заморожених російських активів. Їх спрямують на пріоритетні видатки державного бюджету України.

Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро, додав Шмигаль.

На зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом у Брюсселі в середу Шмигаль наголосив, що пріоритет української влади – "повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України".

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на $50 млрд за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня 2024 року Україна отримала від США перший транш із запланованих $20 млрд американського внеску, а у січні 2025 – перші 3 млрд євро від ЄС.

7 березня Україна отримала першу виплату коштів від Великої Британії, які вона надає у рамках кредиту G7 із використанням доходів від заморожених активів Росії – 752 млн фунтів стерлінгів (близько $971,9 млн).

А 13 березня Україна отримала в межах кредиту 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд США) від Канади.