Венгрия будет голосовать против контртарифов ЕС в отношении американской продукции

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт проголосует против тарифов ЕС в отношении американской продукции, которые Евросоюз намерен ввести в ответ на пошлины США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает 444.hu.

"Правительство проголосует против контртарифов Европейского Союза в отношении американских товаров, поскольку они вызовут значительный рост цен; вместо этого мы должны вести переговоры об уменьшении бремени", – заявил Сийярто в видеообращении в Facebook, которое он начал словами о том, что "сейчас существует много знаков вопроса и неопределенности" вокруг тарифных мер Соединенных Штатов, и что "стратегическое спокойствие важнее всего в этой ситуации".

"К сожалению, Европейский Союз допустил серьезную ошибку. Эту ситуацию можно было предотвратить, но теперь, когда это не удалось, самое главное, чтобы Брюссель не ухудшил эту ситуацию", – сказал венгерский министр.

По его словам, "единственным выходом из ситуации могут быть переговоры, только переговорами можно добиться снижения тарифов и улучшения ситуации".

"Введение контртарифов вызовет только новые трудности, только дальнейший вред европейской экономике и европейским людям. Тарифы, наложенные на продукцию, которая будет отправляться из США в Европу, вызовут рост цен здесь, в Европе, поскольку цены на продукцию, импортируемую в Европу, будут выше из-за тарифов", – сказал Сийярто.

Он также сообщил, что "Европейская комиссия подготовила список из сотен товаров, и теперь они хотят ввести тарифы на эти сотни товаров, поставляемые из Соединенных Штатов в Европу". По словам Сийярто, "если тарифы будут введены на эти товары, это приведет к общему росту цен на 18 млрд форинтов (44 млн евро) для Венгрии".

"Это не лучший ответ на тарифы, введенные американцами, если Европейский Союз также введет тарифы, лучшим ответом будут переговоры. Именно поэтому Венгрия сегодня в Брюсселе голосует против предложения Европейского Союза ввести соответствующие тарифы против США", – сказал Сийярто.

Стоит отметить, что для принятия решений по торговле в ЕС требуется квалифицированное большинство, то есть 15 членов ЕС, представляющих 65% населения ЕС. Поэтому оппозиция одной только Венгрии не способна заблокировать принятие контртарифов.

Сийярто ранее обвинил Европейский Союз в неспособности проактивно взаимодействовать с американским президентом Дональдом Трампом по тарифам.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Позже он сказал, что Европейский Союз должен будет взять на себя обязательства купить американских энергоносителей на 350 млрд долларов, чтобы получить отсрочку от масштабных тарифов.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".