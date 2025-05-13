Спикер Сейма Польши на президентских дебатах пригрозил выходом из коалиции

Кандидат в президенты Польши Шимон Головня, который является спикером Сейма и лидером "Польши 2050", во время дебатов пригрозил выйти из коалиции из-за спора вокруг закона об ассистентах для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Во время вопросов на дебатах Головня заявил, что собирается бороться за прохождение этого законопроекта, "несмотря на то, что наши коалиционные партнеры, в частности министр финансов, снова блокируют его".

"Мы готовы бороться настолько, что если это не удастся – мы выйдем из коалиции", – заявил Шимон Головня.

8 мая во время обсуждения проекта закона о услугах поддержки для лиц с инвалидностью зал был почти пуст.

Перед этим на заседании подкомитета обсуждались два проекта – один от президента и один правительственный, где есть принципиальные различия. В частности, это касается верхнего возрастного предела 65 лет в правительственном проекте (в президентском его нет) и конкретной формы трудоустройства лиц, которые будут работать такими социальными помощниками. За основу взяли правительственный проект.

В соцопросах Головня не входит в тройку кандидатов-лидеров рейтингов.

Напомним, в начале апреля Шимон Головня подал иск против кандидата от ультраправой "Конфедерации" Славомира Менцена.

После похорон Папы Римского Франциска польская оппозиция раскритиковала Головню за то, что он делал фото на телефон во время церемонии.