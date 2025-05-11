В Польше за неделю до выборов президента кандидат от партии власти теряет позиции

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты Польши от партии власти "Гражданская платформа", сохраняет лидерство, однако теряет позиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Opinia24, которое приводит RMF24.

Согласно опросу, за Тшасковского готовы проголосовать 30% опрошенных. Как указано, "это один из худших результатов кандидата в этой кампании".

Второе место в опросе занял поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, за которого намерены проголосовать 25% респондентов.

Третий результат в опросе получил кандидат от антиукраинской "Конфедерации" Славомир Менцен. Его поддерживают 13% респондентов.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.

Как сообщалось, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.

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