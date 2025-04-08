На ультраправого кандидата в президенты Польши подал в суд спикер Сейма

Спикер польского Сейма Шимон Головня, который баллотируется в президенты, подал иск против другого кандидата от ультраправой "Конфедерации" Славомира Менцена.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

По словам Головни, иск против Менцена касается "заявления, которое он сделал во время последнего заседания Сейма, где обвинил меня в том, что я приглашаю нелегальных мигрантов в польский Сейм".

"Это ложь от начала и до конца", – добавил спикер Сейма.

Головня также привел результаты проверки, согласно которым приглашенные на встречи в 2023 и 2024 годы были не нелегальными мигрантами, а "наиболее нуждающимися: людьми в кризисе бездомности, людьми с инвалидностью и болезнями, людьми с опытом миграции".

"Именно таким местом, по моему мнению, должен быть Сейм, а спикер Сейма – таким государственным служащим, который открывает Сейм для наиболее нуждающихся среди нас, и я не позволю никому, ни одному политическому лжецу, запятнать эту идею", – подчеркнул он.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.

Заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.

Последние опросы показывают, что фаворитом первого тура выборов является мэр Варшавы и кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский.

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