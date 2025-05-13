Головня на президентських дебатах пригрозив виходом з коаліції

Кандидат у президенти Польщі Шимон Головня, який є спікером Сейму і лідером "Польщі 2050", під час дебатів зробив погрозу вийти з коаліції через суперечку довкола закону про асистентів для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Під час запитань на дебатах Головня заявив, що збирається боротися за проходження цього законопроєкту, "попри те, що наші коаліційні партнери, зокрема міністр фінансів, знову блокують його".

"Ми готові боротися настільки, що якщо це не вдасться – ми вийдемо з коаліції", – заявив Шимон Головня.

8 травня під час обговорення проєкту закону про послуги підтримки для осіб з інвалідністю зала була майже порожня.

Перед тим на засіданні підкомітету обговорювалися два проєкти – один від президента і один урядовий, де є принципові відмінності. Зокрема, це стосується верхньої вікової межі 65 років в урядовому проєкті (у президентському її немає), та конкретної форми працевлаштування осіб, які будуть працювати такими соціальними помічниками. За основу взяли урядовий проєкт.

У соцопитуваннях Головня не входить до трійки кандидатів-лідерів рейтингів.

Нагадаємо, на початку квітня Шимон Головня подав позов проти кандидата від ультраправої "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Після похорону Папи Римського Франциска у польській опозиції розкритикували Головню за те, що він робив фото на телефон під час церемонії.