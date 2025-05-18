Европейские лидеры хотят поговорить с Трампом перед его звонком Путину

Лидеры Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед его разговором с Владимиром Путиным в понедельник.

Об этом журналистам в воскресенье в Ватикане заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Немецкий канцлер сказал, что обсудил звонок Путина и Трампа с госсекретарем США Марко Рубио во время посещения обоими политиками инаугурационной мессы Папы Льва XIV в Ватикане.

"Мы договорились, что поговорим еще раз – четыре лидера государств и президент США – перед этим разговором (Трампа с Путиным. – Ред.)", – заявил Мерц журналистам.

Он также отметил, что имел длительную беседу в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне президент США анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая, после чего позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп также убежден, что Путин "устал от войны", и сказал, что мирное соглашение возможно только при его участии.

Лидеры Великобритании, Германии, Польши и Франции уже дважды совместно разговаривали с президентом США: во время визита в Украину в минувшие выходные и в пятницу на полях саммита Европейского политического сообщества в Албании.