Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом перед його дзвінком з Путіним

Лідери Великої Британії, Німеччини, Польщі та Франції хочуть провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед його розмовою з Владіміром Путіним у понеділок.

Про це журналістам у неділю у Ватикані заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Німецький канцлер сказав, що обговорив дзвінок Путіна й Трампа з держсекретарем США Марко Рубіо під час відвідування обома політиками інавгураційної меси Папи Лева XIV у Ватикані.

"Ми домовилися, що поговоримо ще раз – чотири лідери держав і президент США – перед цією розмовою (Трампа з Путіним. – Ред.)", – заявив Мерц журналістам.

Він також зазначив, що мав тривалу розмову у Ватикані з президентом України Володимиром Зеленським.

Напередодні президент США анонсував телефонну розмову з Владіміром Путіним у понеділок 19 травня, після чого зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Трамп також переконаний, що Путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.

Лідери Британії, Німеччини, Польщі та Франції уже спільно говорили з президентом США двічі: під час візиту до України минулих вихідних і у пʼятницю на полях саміту Європейської політичної спільноти в Албанії.