Опрос: "квартирный скандал" мало влияет на выборы в Польше

Так называемый "квартирный скандал" вокруг поддерживаемого оппозицией кандидата в президенты Кароля Навроцкого практически не влияет на его рейтинги перед вторым туром президентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса Opinia24 для RMF FM.

Опрос выяснил, что для большинства польских избирателей история с переданной Каролю Навроцкому квартирой пенсионера в Гданьске не является весомым фактором в решении, за кого голосовать во втором туре.

37% опрошенных сказали, что это не влияет на их голос, "скорее не влияет" – 9%, "возможно повлияет" – 10%, 17% – что это повлияет на их решение.

Среди тех избирателей, которые ответили, что не будут обращать внимания на "квартирный скандал", 59% сказали, что поддерживают Кароля Навроцкого. Такое же мнение большинства тех, кто голосовал за Славомира Менцена.

Среди сторонников Тшасковского 50% сказали, что "квартирный скандал" имеет для них значение.

Опрос перед первым туром выборов показал, что "квартирный скандал" практически не повлиял на рейтинг Навроцкого.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

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