Опитування: "квартирний скандал" мало впливає на вибори у Польщі

Так званий "квартирний скандал" довкола підтримуваного опозицією кандидата у президенти Кароля Навроцького практично не впливає на його рейтинги перед другим туром президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування Opinia24 для RMF FM.

Опитування з’ясувало, що для більшості польських виборців історія з переданою Каролю Навроцькому квартирою пенсіонера у Гданську не є вагомим фактором у рішенні, за кого голосувати у другому турі.

37% опитаних сказали, що це не впливає на їхній голос, "скоріш не впливає" – 9%, "можливо вплине" – 10%, 17% – що це вплине на їхнє рішення.

Серед тих виборців, які відповіли, що не зважатимуть на "квартирний скандал", 59% сказали, що підтримують Кароля Навроцького. Така ж думка більшості тих, хто голосував за Славоміра Менцена.

Серед прихильників кандидата від влади Рафала Тшасковського 50% сказали, що "квартирний скандал" має для них значення.

Опитування перед першим туром виборів показало, що "квартирний скандал" практично не вплинув на рейтинг Навроцького.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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