Прокуратура Польши займется делом о "скрытой" квартире кандидата в президенты

В польскую прокуратуру поступили сообщения о возможном совершении преступления в связи со скандалом вокруг однокомнатной квартиры поддерживаемого оппозицией кандидата в президенты Кароля Навроцкого.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

"Два сообщения о подозрении в совершении преступления, заключающегося в захвате недвижимости в Гданьске одним из кандидатов на пост президента Республики Польша, были направлены в соответствии с местной юрисдикцией в прокуратуру в Гданьске", – сообщила Окружная прокуратура в Варшаве.

Дело касается однокомнатной квартиры, которую кандидат, поддерживаемый "Правом и справедливостью", получил от пожилого мужчины в обмен на уход за ним; однако в конце концов хозяин жилья Ежи Ж. попал в дом социального ухода.

Сообщение в прокуратуру подали сенатор и кандидат в президенты от левых Магдалена Беят и частное лицо.

Портал Onet в понедельник сообщил, что Кароль Навроцкий, вопреки заявлению, сделанному во время президентских дебатов, является владельцем не одной, а двух квартир. Кроме квартиры в Гданьске, где он живет с семьей, он также имеет однокомнатную квартиру. В 2017 году пожилой мужчина передал ее Навроцкому и его жене в обмен на уход и содержание. Однако Ежи Ж. попал в дом социального ухода.

В среду Навроцкий выступил в Варшаве с заявлением, в котором прокомментировал обвинения в свой адрес в связи с делом об однокомнатной квартире. По его мнению, это "медийная ложь" и "борьба государственных институтов Польши с одним кандидатом на пост президента Польши". Поэтому, как он сообщил, он принял решение передать однокомнатную квартиру, полученную от Ежи Ж., на благотворительные цели.

Как добавил Навроцкий, в договоре дарения с благотворительной организацией, с которой он поддерживает контакты, будет прописано, что господин Ежи сможет пользоваться квартирой до своей смерти.

Как сообщалось, скандал с квартирой кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", практически не повлиял на его рейтинг.

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