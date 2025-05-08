Скандал с квартирой почти не повлиял на рейтинг оппозиционного кандидата в президенты Польши

Скандал с незадекларированной квартирой кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", практически не повлиял на его рейтинг.

Таковы результаты свежего опроса Opinia24 для телеканала TVN, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Кандидат от правящей "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил бы 31% голосов (снижение на 1 пункт), Кароль Навроцкий – 25% (снижение на 1 пункт), а антиукраинский кандидат "Конфедерации" Славомир Менцен – 14% (снижение на 1 пункт).

Согласно опросу, за кандидата от левых Магдалену Бяят проголосовали бы 6% опрошенных, а за спикера Сейма Шимона Головню и кандидата партии "Вместе" Адриана Зандберга – по 5% респондентов.

Опрошенных также спросили, за кого они проголосовали бы во втором туре, если бы в нем приняли участие Тшасковский и Навроцкий. Кандидата от "Гражданской коалиции" указали 50% опрошенных (снижение на 1 процентный пункт), а кандидата, которого поддерживает "ПиС", – 41%. (снижение на 4 процентных пункта), 9% выбрали вариант "трудно сказать".

Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью) 6 и 7 мая на репрезентативной выборке 1000 человек.

Опрос был проведен уже после того, как споры вызвала информация об однокомнатной квартире в Гданьске, владельцем которой является Кароль Навроцкий.

Поддерживаемый "ПиС" кандидат в президенты сначала утверждал, что имеет только одну квартиру, упомянув об этом во время предвыборных дебатов в Super Express.

Затем издание Onet установило, что Навроцкий вместе с женой являются владельцами еще одной квартиры. Они получили ее от мужчины, о котором Навроцкий, как он уверял, заботился.

В конце концов, в среду во время заявления для СМИ Кароль Навроцкий сообщил, что решил передать эту квартиру на благотворительные цели.

Согласно опросу SW Research, проведенному по заказу Onet, 42,8% опрошенных негативно оценивают поведение Кароля Навроцкого в деле о квартире. 15% опрошенных имеют противоположное мнение.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.

Как известно, Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость", встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

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